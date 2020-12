ONU : Moscou et Pékin mettent en cause l’idée d’un siège permanent pour l’Allemagne

Le dossier syrien a suscité des tensions au Conseil de sécurité, l’Allemagne reprochant à la Russie et à la Chine d’avoir fermé des points d’entrée dans le pays en guerre.

Une visioconférence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Syrie a donné lieu mercredi à de vifs échanges entre l’Allemagne, la Russie et la Chine, ces deux derniers pays allant jusqu’à mettre en cause l’idée d’attribuer à Berlin un siège permanent dans cette instance.

«Il est très cynique de déplorer que les biens humanitaires ne puissent pas entrer dans le pays» après la fermeture en juillet imposée par la Russie et la Chine de points d’entrée en Syrie, a affirmé l’ambassadeur allemand, Christoph Heusgen.

«Au lieu de se plaindre à chaque fois des sanctions, la Russie et la Chine devraient revenir sur leur décision et autoriser l’ouverture de davantage de points de passage afin que les gens puissent réellement obtenir la nourriture et les médicaments dont ils ont besoin», a-t-il ajouté.