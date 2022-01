Crise ukrainienne : Moscou et Washington en conflit au Conseil de sécurité de l’ONU

Abordée devant l’ONU, lundi, la crise en Ukraine a gagné en intensité. Moscou dit que Washington crée «l’hystérie», les Américains menacent les Russes en cas d’attaque de leur voisin ukrainien.

La Russie et les États-Unis ont commencé à se déchirer, lundi, au Conseil de sécurité de l’ONU, au sujet des troupes massées par Moscou à la frontière de l’Ukraine, les pays occidentaux intensifiant leurs efforts diplomatiques pour éviter l’éclatement d’un conflit militaire. Juste avant que la réunion ne commence formellement, le président Joe Biden a prévenu que «si la Russie se détourne de la diplomatie et attaque l’Ukraine», elle en «portera la responsabilité et subira des conséquences rapides et sévères».