Fuite de documents Moscou évoque une possible campagne de désinformation américaine 

«Risque très grave»

Les relations russo-américaines sont au plus bas, et ne cessent de se dégrader du fait de l’assaut russe contre l’Ukraine. Ayant essuyé une série d’échecs militaires et subi de très lourdes pertes, Moscou présente désormais ce conflit comme une guerre par procuration orchestrée par l’Occident contre Moscou, Européens et Américains soutenant militairement et financièrement l’Ukraine.