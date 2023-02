Guerre en Ukraine : Moscou exige que Washington retire soldats et matériel de l’OTAN

Selon Moscou, les alliés occidentaux de Kiev portent «la responsabilité» de l’escalade sur le champ de bataille depuis un an.

La diplomatie russe a convoqué, mardi, l’ambassadrice américaine à Moscou, pour lui remettre une note exigeant des États-Unis le retrait des «soldats et équipements» de l’OTAN en Ukraine, référence à l’aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux. «Il a été noté en particulier que pour aboutir à une désescalade de la situation, Washington doit prendre des mesures en vue du retrait des soldats et équipements américains ou de l’OTAN et cesser ses activités antirusses», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.