Coronavirus : Moscou: les non-vaccinés de plus de 60 ans confinés pendant 4 mois

Pour lutter contre la hausse des décès liés au Covid-19 en Russie, les autorités prennent des mesures strictes.

Selon le journal «Sud-Ouest» , les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg ont annoncé de nouvelles restrictions pour lutter contre la hausse des cas et des décès liés à la pandémie de Covid-19 en Russie. À Moscou, le maire a imposé des «mesures urgentes».

Dès ce lundi, les personnes de plus de 60 ans non vaccinées et les malades chroniques devront se confiner quatre mois. Dans les entreprises, le taux de vaccination devra atteindre 80 % pour les employés de service, à partir du 1er janvier 2022, contre 60 % aujourd’hui.