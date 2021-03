Relations internationales : Moscou: les vaccins ne sont pas des «outils d’influence»

Le président français avait affirmé jeudi que le monde se trouvait «face aux attaques et aux velléités de déstabilisation d’influence par le vaccin» russes et chinoises.

La Russie et la Chine n’utilisent pas leurs vaccins comme un «outil d’influence» sur la scène internationale, a estimé vendredi le Kremlin, balayant les accusations du président français Emmanuel Macron.

«Nous ne sommes absolument pas d’accord avec les accusations disant que la Russie et la Chine utilisent la pandémie du coronavirus et la problématique des vaccins comme des outils d’influence», a estimé Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. «Nous ne sommes absolument pas d’accord avec les accusations disant que la Russie et la Chine mènent une guerre quelconque», a-t-il précisé.