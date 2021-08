Conflit afghan : Moscou maintient ses troupes en éveil à la frontière

Face à la percée des talibans en Afghanistan, la Russie a décidé de réagir et d’organiser, à la frontière, des exercices militaires avec ses voisins ouzbek et tadjik.

Les militaires russes (ici lors du conflit syrien) s’entraînent intensivement, ces jours, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

La Russie a donné le coup d’envoi, jeudi, de man œ uvres militaires communes avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan près de la frontière tadjiko-afghane, au moment où Kaboul s’efforce de repousser une offensive des talibans après le retrait américain.

Moscou s’est positionné en tant que rempart contre un éventuel débordement de ce conflit en Asie centrale, où trois anciennes républiques soviétiques ont des frontières avec l’Afghanistan. Ces exercices se déroulent au Tadjikistan, sur le terrain d’entraînement de Kharb-Maïdon, à seulement 20 km de la frontière afghane. Près de 2500 militaires de Russie, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan doivent y participer, a déclaré le district militaire central de l’armée russe.

«La principale menace»

Le chef de l’état-major de l’armée russe, Valeri Guerassimov, est arrivé jeudi en Ouzbékistan pour observer ces man œ uvres, au cours desquelles des troupes russes et ouzbèkes ont simulé des opérations de «reconnaissance de la zone» et ont «trouvé et détruit le camp de groupes armés illégaux», selon un communiqué du ministère russe de la Défense.