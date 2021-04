Ukraine : «Moscou menace ouvertement Kiev de destruction»

Alors que des troupes russes sont déployées à la frontière avec la Crimée, le chef de la diplomatie ukrainienne accuse Moscou de faire monter la tension militaire.

«Si la Russie viole la ligne rouge…»

«Ils menacent ouvertement l’Ukraine d’une guerre et de détruire l’Etat ukrainien», a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse conjointe avec ses trois homologues des pays baltes, venus à Kiev pour exprimer leur solidarité.

«Nous condamnons l’aggravation de la situation sécuritaire (provoquée) par la Russie et les actes et déclarations de Moscou visant à faire monter la tension militaire et à saper les efforts diplomatiques», a-t-il poursuivi.