Guerre en Ukraine : Moscou ne va pas s’arrêter au Donbass, selon Washington

Conflit prolongé, escalade, loi martiale ou réorientation de la production industrielle pour libérer des ressources: pour le renseignement américain, Poutine n’est pas près de s’arrêter.

Selon Avril Haines, Vladimir Poutine «compte probablement sur un affaiblissement de la détermination des États-Unis et de l’Union européenne lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l’énergie vont s’aggraver».

S’il est «possible» que les forces russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, «ils ne pourront atteindre la Transdniestrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale», a ajouté Avril Haines. Le président russe «compte probablement sur un affaiblissement de la détermination des États-Unis et de l’Union européenne lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l’énergie vont s’aggraver».