Guerre en Ukraine : Moscou nie toute tension entre son armée et le groupe Wagner

«Une manipulation»: Moscou a nié, lundi, toute tension entre l’armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, dont les forces apparaissent de plus en plus en concurrence en Ukraine. «Ce conflit n’existe que dans l’espace informationnel», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie «doit et sait reconnaître ses héros. Elle reconnaît les héros qui servent dans les forces armées et ceux qui viennent du groupe paramilitaire Wagner. Tous se battent pour leur patrie.»