Poutine menace: pas de compte en roubles, pas de gaz russe

France et Allemagne se «préparent» à un arrêt potentiel des livraisons

«Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, il n’y aura plus de gaz russe», et «c’est à nous de préparer ces scénarios-là, et nous les préparons», a déclaré le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse avec son homologue allemand, Robert Habeck.

Berlin et Paris ont dans le même temps réitéré leur refus de payer en roubles les livraisons de gaz russe, comme demandé par Vladimir Poutine. «Il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars», a expliqué le chancelier allemand Olaf Scholz. «J’ai dit clairement au président russe que cela restera ainsi et que les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront.» «Les contrats prévoient une monnaie dans laquelle ils sont exécutés, et donc les contrats doivent être exécutés dans la monnaie prévue», a martelé Bruno Le Maire.