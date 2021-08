Ukraine : Moscou proteste contre un forum pour la libération de la Crimée annexée

La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. Sept ans plus tard, une réunion réclamant son retour en Ukraine a eu lieu à Kiev, avec des dirigeants européens.

L’Ukraine et une cinquantaine de ses alliés ont condamné, lundi, l’annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée, dans une déclaration commune adoptée au cours du premier forum du genre à Kiev, dénoncé par le Kremlin.

Présidents ou ministres présents

Une quinzaine de présidents ou de P remiers ministres européens (Pologne, Moldavie, Suède, etc.) ont participé à la rencontre, tandis que des pays comme l’Allemagne, la France, les États-Unis et la Turquie ont dépêché des ministres ou des présidents de Parlement.

«L’Ukraine ne sera jamais seule, et la Crimée, c’est l’Ukraine», a, pour sa part, souligné sur place le président du Conseil européen, Charles Michel. Le P remier ministre suédois Stefan Lofven a, quant à lui, qualifié l’annexion de 2014 de «violation arrogante de l’ordre sécuritaire en Europe».

Intérêts gaziers prépondérants

Les participants ont adopté une résolution commune, condamnant l’annexion de la Crimée et des violations des droits de l’homme dans ce territoire, ainsi que sa «militarisation» par Moscou, tout en soulignant attendre «le retour à l’Ukraine» de la péninsule. Les signataires n’ont cependant pas annoncé de mesures concrètes. Et nombreux étaient ceux, en Ukraine, qui ont constaté l’absence de poids lourds européens, tels Angela Merkel et Emmanuel Macron.