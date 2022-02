Crise ukrainienne : Moscou qualifie de «provocations» les accusations américaines

Lors d’un entretien téléphonique, avec son homologue américain Antony Blinken, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé Washington de jeter de l’huile sur le feu.

Lors d’un appel téléphonique, samedi, avec son homologue américain Antony Blinken, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis de vouloir provoquer un conflit en Ukraine avec leurs accusations d’une possible invasion russe imminente. Il «a souligné que la campagne de propagande lancée par les États-Unis et leurs alliés sur ‘une agression russe’contre l’Ukraine a pour objectif la provocation, en encourageant les autorités de Kiev» à se lancer dans une «résolution militaire du problème du Donbass», selon le communiqué du ministère russe.

Voie diplomatique «ouverte»

De son côté, Antony Blinken a affirmé que la voie diplomatique restait «ouverte» pour éviter un conflit en Ukraine. Le secrétaire d’État américain «a clairement indiqué qu’une voie diplomatique pour résoudre la crise restait ouverte, mais qu’elle nécessiterait une désescalade de Moscou et des discussions de bonne foi», a précisé le porte-parole du département d’État, Ned Price. Une invasion de l’Ukraine, que la Russie est accusée de préparer, «entraînerait une réponse transatlantique résolue, massive et unie», a-t-il ajouté.

Des appels entre le président russe, Vladimir Poutine, et ses homologues américain, Joe Biden, et français, Emmanuel Macron, sont également prévus dans la journée.

Déploiement et manœuvres

Vendredi, Washington a présenté la menace d’une invasion russe comme potentiellement imminente. La Russie a déployé plus de 100’000 hommes à la frontière ukrainienne et mène désormais aussi des manœuvres en mer Noire et en Biélorussie, mettant la pression sur son voisin prooccidental.