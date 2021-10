Russie : Moscou reconnaît les efforts des talibans en Afghanistan

Lors de pourparlers internationaux, la Russie a reconnu aux talibans des «efforts pour stabiliser la situation politico-militaire» de l’Afghanistan mais craint les groupes «terroristes».

«Nous reconnaissons les efforts entrepris pour stabiliser la situation politico-militaire», a dit le chef de la diplomatie russe en ouverture de premiers pourparlers internationaux à Moscou, avec les nouveaux maîtres de l’Afghanistan, une réunion à laquelle participent une dizaine de pays dont la Chine, le Pakistan et l’Iran.

Le ministre russe a cependant relevé que «de nombreux groupes terroristes, en premier lieu l’État islamique et Al-Qaïda cherchent à profiter» de l’instabilité du pays qui se prolonge, malgré la prise de pouvoir des talibans en août, dans la foulée du retrait américain. «Il existe un réel risque que les activités terroristes et le trafic de drogue (…) débordent sur le territoire des pays voisins», a-t-il relevé.

«Se mobiliser»

«La région d’Asie centrale nous inquiète particulièrement», a souligné le diplomate, en référence aux ex-républiques soviétiques de la région qui constituent une zone d’influence traditionnelle de la Russie. Face à la délégation conduite par le vice-Premier ministre Abdul Salam Hanafi et le ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi, M. Lavrov a également appelé la communauté internationale à venir en aide aux Afghans.

Les talibans, sous sanctions internationales, n’ont pas les fonds pour faire tourner les banques et payer les salaires. «Nous sommes convaincus que le moment est venu pour la communauté internationale de se mobiliser pour fournir une aide humanitaire financière et économique, notamment pour empêcher une crise humanitaire et des exodes migratoires», a-t-il souligné.