Moscou recrute au Kazakhstan au grand dam des autorités

Le Kazakhstan a reconnu pour la première fois des tentatives d’enrôlement de ses citoyens dans l’armée russe pour combattre en Ukraine, sujet sensible dans ce pays d’Asie centrale allié de Moscou mais souhaitant rester neutre dans cette guerre. «Nous avons observé dans notre région des tentatives de recrutement de la population locale vers la Fédération de Russie pour participer au conflit armé en Ukraine», a indiqué jeudi soir dans un communiqué le procureur de la région de Kostanaï (nord). Cette immense région, à la superficie égale à un tiers de la France, est frontalière de la Russie et plus de 40% des quelques 880’000 habitants sont d’origine russe.