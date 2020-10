Désarmement nucléaire : Moscou refuse l’offre américaine de prolonger New Start

Le traité bilatéral New Start a été conclu en 2010 pour maintenir les arsenaux des deux pays bien en deçà de leur niveau pendant la Guerre froide.

«Nous sommes en fait désireux de prolonger le traité New Start pendant un certain temps, à condition qu’ils acceptent en retour de limiter --de geler-- leur arsenal nucléaire», a déclaré le négociateur américain Marshall Billingslea qui dirige depuis juin les pourparlers avec Moscou sur le traité bilatéral New Start venant à expiration début 2021 -- juste après la fin de l’actuel mandat de Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre. «Nous pensons qu’il y a un accord de principe au plus haut niveau de nos deux gouvernements», a ajouté le diplomate américain lors d’une conférence en ligne organisée par le centre de réflexion Heritage Foundation.