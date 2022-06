Guerre en Ukraine : Moscou renforce ses liens avec le Turkménistan

Vladimir Poutine a décoré son jeune homologue turkmène de l’Ordre de l’Amitié, l’une des plus hautes distinctions de l’État russe.

«Ambiance amicale»

«Je suis convaincu que cette rencontre donnera une impulsion importante au partenariat stratégique» entre Moscou et Achkhabad, a déclaré M. Berdymoukhammedov, en louant notamment le caractère «égalitaire» des relations bilatérales. «Nos pays ont un potentiel suffisant pour renforcer le commerce et les investissements mutuels», a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Poutine a fait état de pourparlers «substantiels qui se sont déroulés dans une ambiance amicale». Selon lui, «une attention particulière» a été accordée à la coopération énergétique au cours de cette rencontre. Il a également décoré M. Berdymoukhammedov de l’Ordre de l’Amitié, l’une des plus hautes distinctions de l’État russe.

Poutine invité au Turkménistan

Les deux dirigeants ont par ailleurs signé une déclaration sur le renforcement du partenariat stratégique, entre le Turkménistan et la Russie, au moment où cette dernière devient de plus en plus isolée sur la scène internationale, en raison de son offensive en Ukraine, lancée le 24 février. M. Berdymoukhammedov a en outre invité M. Poutine à se rendre au Turkménistan. L’invitation a été acceptée par le maître du Kremlin.