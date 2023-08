L'armée russe détruit 42 drones ukrainiens

Sur cette photo d’illustration prise en juillet 2022, des personnes font une promenade en bateau sur la mer Noire au large de Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule de Crimée, son principal port et sa base navale.

Moscou a affirmé vendredi avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. «Neuf drones ont été détruits à la suite de l’impact de tirs au-dessus du territoire de la république de Crimée. 33 drones ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre (leur) cible», a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram. Ce dernier n’a pas fourni d’informations quant à d’éventuels dégâts ou victimes.

Attaques toujours plus fréquentes

En milieu de matinée, l’armée russe a également dit avoir intercepté deux drones, l’un dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, l’autre dans celle de Kalouga, au sud-ouest de Moscou. Malgré ces attaques, dont le nombre est en hausse constante ces dernières semaines, visant en particulier la capitale russe et sa région – au point que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite que les combats «revienne(nt) sur le sol russe», le Kremlin assure que la situation reste sous contrôle. «La défense antiaérienne et tous les systèmes de protection nécessaires fonctionnent efficacement», a affirmé vendredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Ce responsable a toutefois reconnu qu’il n’était «pas toujours» possible d’«éviter quelques dégâts légers» au cours de ces attaques.