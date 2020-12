Monde : Moscou se méfie de l’administration Biden «russophobe»

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov a affirmé que la Russie n’avait pas l’intention «d’initier des contacts avec l’équipe de transition de Biden».

Sergueï Riabkov est en charge des relations avec les Amériques et de la non-prolifération des armements, notamment nucléaires, et demeure à ce titre l’un des principaux interlocuteurs du département d’Etat américain.

«Un lourd héritage»

Le responsable russe a jugé que la balle était dans le camp américain pour une relance des relations bilatérales et que la Russie n’avait pas l’intention «d’initier des contacts avec l’équipe de transition de Biden».

Pour Sergueï Riabkov, l’administration américaine sortante laisse «un lourd héritage», ayant adopté de multiples trains de sanctions contre la Russie, notamment du fait de piratages informatiques et d’ingérence dans la présidentielle de 2016. «Tout va de mal en pis. C’était caractéristique des quatre dernières années, et on n’a pas le sentiment que cette tendance va changer», a-t-il dit.