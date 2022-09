Guerre en Ukraine : Moscou se prépare à l’annexion de quatre régions ukrainiennes

Le Kremlin doit accueillir à 14h (heure suisse) une cérémonie au cours de laquelle le président russe Vladimir Poutine doit prononcer un discours annoncé comme «volumineux» pour célébrer les conquêtes russes et entériner l’ annexion de quatre territoires ukrainiens occupés. Et cela, au moment même où son armée est en difficulté sur le terrain, reculant face à une contre-offensive ukrainienne, notamment à Lyman, un nœud ferroviaire important de l’est ukrainien.

Ces annexions représentent une escalade sérieuse de l’offensive, lancée le 24 février. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui, convoqué pour vendredi une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité et a réclamé plus d’armes occidentales.

Festivités prévues à Moscou

Ces quatre régions vont être officiellement annexées, après de prétendus référendums régionaux organisés fin septembre, à la hâte. Le vote a eu lieu sous surveillance de soldats en armes et a été qualifié de «parodie» par Kiev et ses soutiens occidentaux.

«Jamais» reconnus par l’Occident

Assaut sur Lyman

Sur le front, la situation se détériore pour les forces russes, engagées dans une bataille pour Lyman, ville de la région de Donetsk et important nœud ferroviaire, qui fait face à un assaut ukrainien. Les forces ukrainiennes restent silencieuses sur les opérations en cours, mais le chef des séparatistes de la région de Donetsk Denis Pouchiline a reconnu que les Russes étaient «partiellement encerclés» et ne plus avoir «le contrôle total» des localités avoisinantes de Drobychevé et Iampil.