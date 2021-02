Russie : Moscou se prépare à une «apocalypse» de neige

La capitale russe s’attend à la chute de 40 centimètres de neige dans la capitale russe pendant le week-end. Le manteau neigeux pourrait dépasser le record de 77 centimètres établi en mars 2013.

Il a ajouté que la neige arrivera avec «une densité très forte» aux premières heures de vendredi et que le phénomène se poursuivra pendant les 36 heures suivantes. Selon lui, les vents pourront atteindre les 15 à 20 mètres par seconde, tandis que les températures chuteront jusqu’à -15 degrés.

Employés sur le qui-vive

