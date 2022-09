Libération de Brittney Griner : Moscou snobe «les offres sérieuses» de Washington

Le président américain Joe Biden a assuré vendredi aux familles de deux Américains détenus en Russie, la star du basket Brittney Griner et l’ancien militaire Paul Whelan, qu’il «continuait à explorer toutes les voies possibles» pour les rapatrier, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Joe Biden a rencontré séparément Elizabeth Whelan, la sœur de Paul Whelan, et Cherelle Griner, l’épouse de Brittney Griner .

«Le président est reconnaissant d’avoir eu l’occasion d’en apprendre plus sur Brittney et Paul», a indiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre dans ce communiqué, qui ne donne aucune indication sur les négociations en cours avec la Russie. Plus tôt dans la journée, John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité national rattaché à la Maison Blanche, avait assuré que «les discussions continuaient. Le président ne va pas lâcher prise. Il est convaincu que cette question restera au premier plan de son esprit et de celui de son équipe.»