Statue du fondateur de la police politique soviétique de retour

via REUTERS

D’une honnêteté «cristalline»

Le nouveau monument, situé devant le siège des services de renseignement extérieurs (SVR), a été inauguré, lundi, par leur patron Sergueï Narychkine, qui a qualifié Felix Dzerjinski d’«altruiste, dévoué et déterminé» et de «symbole de son époque, un exemple d’honnêteté cristalline». Felix Dzerjinski (1877-1926) a été l’un des architectes de la terreur bolchévique, qui a mené à des arrestations et des exécutions de masse.