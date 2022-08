Nagorny Karabakh : Moscou temporise, Erevan sollicite des soldats de la paix

La Russie a appelé jeudi à la «retenue» après de nouvelles violences entre l’armée azerbaïdjanaise et des séparatistes arméniens au Nagorny Karabakh, tandis que l’Arménie a demandé aux soldats de la paix russes d’agir dans cette enclave disputée. «Nous sommes extrêmement préoccupés par l’escalade des tensions (…) et appelons les parties à faire preuve de retenue et à respecter le cessez-le-feu», a indiqué la diplomatie russe, dans un communiqué, précisant que Moscou était en «contact étroit» avec Bakou et Erevan sur le sujet. «Les soldats russes de maintien de la paix font tous les efforts nécessaires pour stabiliser la situation sur le terrain. Un travail actif est en cours avec les deux parties (…) à tous les niveaux», a assuré la diplomatie russe.