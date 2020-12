Russie : Moscou tient sa première flotte de robots livreurs

Des buggies sans conducteur conçus par le Google russe ont commencé à livrer des repas chauds de restaurants dans la capitale.

L’application Yandex.Eats, l’un des nombreux services de livraison de nourriture à Moscou, permet de se faire livrer des repas par un robot. Baptisé Yandex.Rover, un buggy récupère les commandes des restaurants et les apporte au client. Celui-ci n’a qu’à déverrouiller le robot à l’aide du smartphone et lever le toit pour retirer la nourriture. Les clients peuvent choisir l’option de livraison par le rover et suivre son déplacement sur l’application.