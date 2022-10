«Bombe sale» : Moscou utilise une vieille photo d’origine slovène pour accuser Kiev

«Radioaktivno»

L’usage «a été fait à mauvais escient et à l’insu des autorités slovènes», a déclaré Dragan Barbutovski, conseiller au bureau du Premier ministre Robert Golob. Plus tôt, le gouvernement slovène avait publié une série de tweets en anglais pour dénoncer le fait que «la photo utilisée par le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter» soit «une photo de l’Agence slovène des déchets radioactifs (ARAO)».

«Photo pour des dépliants»

«L’une des photos utilisées dans le tweet russe pour faire référence aux capacités ukrainiennes de «bombe sale» [...] date de 2010 et a été utilisée lors de conférence et pour des dépliants», a expliqué le gouvernement de la Slovénie, pays membre de l’Union européenne (UE) et de l’Otan. Elle a été «publiée à l’insu de l’ARAO», a-t-il précisé. «Les déchets radioactifs sont stockés en toute sécurité et sous surveillance en Slovénie. Ils ne seront pas utilisés pour fabriquer des bombes sales», a-t-il ajouté.