La Russie veut récupérer les armes lourdes du groupe Wagner

La Russie a affirmé, mardi, que des préparatifs étaient en cours pour transférer à l’armée les armes «lourdes» de Wagner. Le groupe paramilitaire d’Evgueni Prigojine n’a pas confirmé s’il allait obtempérer et il n’était pas clair quels types d’équipements étaient concernés.

Dans un discours, lundi soir, où il est apparu en colère, le président russe, confronté à sa pire crise depuis son arrivée au pouvoir, il y a plus de 20 ans, s’était félicité d’avoir évité une «effusion de sang» lors de cette rébellion, qui a fait trembler le Kremlin vendredi et samedi. Tout en dénonçant une «trahison», Vladimir Poutine a assuré que les combattants de Wagner pouvaient rentrer chez eux, intégrer l’armée régulière ou se rendre en Biélorussie, dont le dirigeant Alexandre Loukachenko a servi de médiateur.

Certains analystes ont vu dans cette clémence inhabituelle un aveu de faiblesse. Alexandre Loukachenko, justement, a estimé, mardi, que la rébellion était le résultat d’une mauvaise gestion des rivalités entre Wagner et l’armée russe, qui n’ont cessé de croître ces derniers mois. «La situation nous a échappé, puis nous avons pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s’est pas résolu», a déclaré le président biélorusse.

«Neutraliser» Wagner

Poursuites abandonnées

Signe en tout cas qu’un accord semble bien avoir été trouvé entre Evgueni Prigojine et le Kremlin, les services de sécurité (FSB) ont annoncé, mardi, l’abandon des poursuites contre Wagner. Il a été établi que les participants à la mutinerie «ont mis fin à leurs actions visant directement à commettre un crime», a indiqué le FSB. Compte tenu de ce fait et d’«autres circonstances» non précisées, «l’abandon des poursuites a été décidé».