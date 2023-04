Hockey: Moser à la passe, Malgin à la finition, Crosby pour l’Histoire

C'est bien connu, Denis Malgin est un talent rare, mais quelque peu sur courant alternatif. Ce week-end, lors du déplacement de l'Avalanche du Colorado à Los Angeles (où Kevin Fiala est toujours "out", score finale 3-4), le Suisse a réussi un doublé dont il a le secret, en marquant sur chacun de ses deux tirs cadrés et en simplement 11'58 de temps de glace. Bon pour la 3e étoile du match.

Janis Moser a été un des deux autres Suisses en vue, dans la nuit de samedi à dimanche. Le défenseur des Coyotes de l'Arizona a distillé deux assists au cours du rare succès de ses Arizona Coyotes, en prolongation, face aux Ducks d'Anaheim (5-4 ap). L'Helvète a patiné près de 25 minutes, dont 4'28 avec un homme de plus sur la glace et 2'34 en box play, rien que ça.

Pius Suter a marqué aussi en début de soirée, mais le Zurichois n'avait pas le sourire à l'heure de quitter la glace. Il a inscrit le seul but de ses Detroit Red Wings, ridiculisés sur leur patinoire par les Pingouins de Pittsburgh (1-5). Cette gifle a permis à un certain Sidney Crosby d'entrer dans le club très fermé des joueurs de NHL qui ont dépassé les 1500 points inscrits dans la meilleure Ligue du monde.

Les Helvètes du New Jersey ont tout donné, mais ça n'a pas été suffisant pour mater les Bruins de Boston (2-1). Timo Meier a tenté cinq fois sa chance, Jonas Siegenthaler a passé plus de 19 minutes sur la glace et Nico Hischier a patiné près de 4 minutes rien qu'en avantage numérique... Mais c'est le doublé de Pavel Zacha qui a fait la différence, pour offrir un 62e succès cette saison aux Massachusettais.