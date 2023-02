Hockey sur glace: Moser joue un vilain tour à Josi en NHL

Roman Josi s’est approprié la 7e place du classement des arrières européens les plus productifs dans l’histoire de la NHL.

Et un Suisse leur a joué un vilain tour. Alors qu’il n’avait plus laissé de trace sur la feuille des compteurs depuis le 3 janvier, soit depuis 17 rencontres, Janis Moser (22 ans) a été à l’origine de deux réussites des Coyotes.

Une fusée de Josi

Maigre consolation pour Roman Josi (32 ans): auteur du premier but des Preds d’un tir aussi précis que puissant, l’arrière bernois a signé son 153e goal dans la ligue professionnelle nord-américaine.

Il s’est ainsi approprié la 7e place du classement des arrières européens les plus productifs dans l’histoire de la ligue. Devant lui, on retrouve le Suédois Nicklas Lidström (264), le Russe Sergei Gonchar (220), le Slovaque Zdeno Chara (209), le Suédois Erik Karlsson (171), le Letton Sandis Ozolinsh (167) et le Tchèque Roman Hamrlik (155).