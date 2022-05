Obi-Wan Kenobi: Moses Ingram à l’école des Jedi

C’est une guerrière féroce et très indépendante, mais aussi loyale dans tout ce qu’elle entreprend. Elle ne recule devant rien pour faire son boulot. Et son job est de tuer des Jedi, malheureusement pour eux!

Un gros entraînement physique surtout. Du cardio cinq jours sur sept et trois jours par semaine à l’école des Jedi, un camp d’entraînement intensif dans lequel nous avons tous appris à nous battre et à faire des acrobaties. Pendant cette période, je suis devenue une athlète. Quand j’ai dû faire des reshoots il y a deux mois, je ne m’étais plus entraînée depuis un an et j’ai senti la différence!