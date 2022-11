Mosimann en tête d’affiche du Caribana Event

Pour les amateurs de musique électronique, il est difficile de ne pas se réjouir du prochain Caribana Event. La soirée, qui se déroulera dans le vénérable Palladium à Genève, le jeudi 19 janvier 2023, accueillera deux talents romands en devenir, le Fribourgeois LePhar et le Genevois LyoSun, ainsi que Mosimann. La réputation de ce dernier n’est plus à faire lorsqu’il porte la casquette de DJ. Avec son don pour placer le bon morceau au bon moment et sa facilité à jouer avec le public, la star franco-suisse est un metteur d’ambiance hors normes. Son set au Venoge Festival, en août 2022, est d’ailleurs encore dans tous les esprits.