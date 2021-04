France : Mosquée à Strasbourg: demande de subvention retirée

Coup de théâtre dans la polémique qui entoure la construction d’une nouvelle mosquée à Strasbourg, après que les promoteurs ont retiré leur demande d’aide financière.

Rebondissement dans l’affaire de la mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg: les promoteurs de projet ont renoncé à demander la subvention municipale à l’origine d’une véritable épreuve de force entre la mairie écologiste et l’Etat. Jeanne Barseghian, maire (EELV) de la capitale alsacienne, est sortie d’un long silence pour l’annoncer via une «lettre aux Strasbourgeois.es» publiée vendredi par le quotidien régional les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

«Je prends acte de ce retrait et la Ville ne versera donc pas en l’état de subvention pour la poursuite de la construction de la mosquée», ajoute Jeanne Barseghian. Celle-ci rappelle qu’elle avait conditionné cette subvention à l’adhésion des porteurs du projet aux «principes républicains» et «à la présentation d’un plan de financement transparent et consolidé».

Bras de fer

L’Etat et la mairie écologiste avaient engagé un bras de fer après le vote le 22 mars par le conseil municipal d’une délibération actant le «principe» d’une subvention de plus de 2,5 millions d’euros (2,75 milliions de francs suisse) pour ce projet porté par la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG) Est, une association de la communauté turque. «Je me réjouis sur le fond que ces deux millions et demi d’euros n’aillent pas financer une association qui promeut l’islam politique», a d’ailleurs réagi vendredi, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, sur LCI.