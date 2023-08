Mostra de Venise: Pâle coup d’envoi faute de stars américaines en grève

Depuis plus de deux mois, les acteurs ont rejoint les scénaristes, demandant une meilleure rémunération et un encadrement de l’intelligence artificielle. Leur puissant syndicat, le SAG-AFTRA, interdit à ses membres de tourner mais aussi de participer à la promotion des films. Le doyen des festivals de cinéma, dont Hollywood a fait une rampe de lancement avant la saison des prix, est le premier grand rendez-vous du 7e art à en faire les frais.

«Impact limité»

«Ferrari», de Michael Mann, sera l’un des événements de la compétition. Ce biopic du fondateur de la marque de bolides, Enzo Ferrari, bénéficie en effet d’une dérogation qui pourrait permettre à ses acteurs, Adam Driver et Penelope Cruz, de participer.

Également en lice pour le Lion d’or, remporté l’an dernier par la documentariste Laura Poitras («Toute la beauté et le sang versé»), David Fincher ou Sofia Coppola.

#MeToo

La projection hors compétition du dernier film de William Friedkin sera un moment d’émotion, un mois après le décès du réalisateur de «L’Exorciste», mais cette édition se distingue surtout par le retour de cinéastes mis en cause dans des affaires d’agressions sexuelles, qu’ils contestent.

Parmi eux, Roman Polanski vit en Europe à l’abri de la justice américaine qu’il fuit depuis plus de 40 ans après une condamnation pour viol. Persona non grata à Hollywood, il a vu sa situation basculer en France depuis la polémique autour du César obtenu pour la réalisation de «J’accuse».

Il est désormais considéré par une large partie de la profession comme l’un des symboles d’une certaine impunité et se fait très discret. La Mostra le remet en lumière par la sélection hors compétition de «The Palace», avec Fanny Ardant et Mickey Rourke. Polanski n’a toutefois pas prévu de venir à Venise.

Woody Allen, lui, a vu la quasi-totalité de l’industrie lui tourner le dos après des accusations d’agression sexuelle de sa fille adoptive, qu’il nie et pour lesquelles aucune enquête n’a abouti. Il présentera son 50e film, «Coup de chance», tourné en français à Paris et qui met en scène Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud et Niels Schneider.