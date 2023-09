Mostra: Prix d’interprétation pour Peter Sarsgaard et Cailee Spaeny

La Mostra de Venise a couronné un Frankenstein au féminin avec Emma Stone, au terme d’un festival marqué par la grève à Hollywood et l’invitation de cinéastes visés par le mouvement #MeToo. Avec «Pauvres créatures», le cinéaste grec Yorgos Lanthimos («The Lobster», «La Favorite»), habitué des festivals, arrive enfin à la consécration.

Le film est une sorte de Frankenstein au féminin, fantastique et baroque, en grande partie en noir et blanc. Parfois cru, «Pauvres créatures» est tout à la fois un divertissement et un message sur la façon dont les normes pèsent sur les femmes.