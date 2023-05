Motard décédé: cadre de l’aéroport de Genève condamné

Or, la justice lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires qui accompagnent ce type de réalisation: abaissement de la vitesse autorisée, signalisation d’un danger et pose au sol de bandes de ralentissement et de flash sur la barrière. Le cadre a écopé de 180 jours-amende à 300 fr. par jour avec sursis, pour homicide par négligence. Son avocat compte saisir le Tribunal fédéral.