Motard et cycliste blessés dans deux accidents à Genève

Deux personnes ont été blessées dans des accidents distincts, au bout du lac. Le premier est survenu mercredi peu avant 15h30, à Conches (GE), sur la route de Florissant. A la hauteur du numéro 216, un heurt s’est produit entre une moto qui circulait en direction du pont de Sierne, et une voiture, venue du chemin des Vignettes et roulant dans le même sens. A la suite du choc, le motocycliste, né en 1943, a chuté et s’est blessé. Il a été conduit en ambulance à l’hôpital.