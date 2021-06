Soleure : Motard mort lors d’un dépassement

Un homme de 27 ans est décédé après avoir dépassé une camionnette de livraison.

Pol. SO

Mardi peu avant 22 heures, un motocycliste de 27 ans a entrepris le dépassement d’une camionnette à Niedergösgen (SO). Lors de cette manœuvre, il a perdu le contrôle de sa machine et a heurté le mur d’une maison avant de glisser plus loin sur la chaussée. Il est mort sur le coup. Les secours, dont un hélicoptère, sont intervenus. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement exact de l’accident, a communiqué mercredi la police cantonale soleuroise.