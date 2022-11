France voisine : Motard tué dans un choc avec une voiture

Un homme de 37 ans a perdu la vie lors d’une collision, entre Reignier et Annemasse, en Haute-Savoie.

Un accident de la route a fait un mort, dimanche vers 12h30, en Haute-Savoie. Une moto et une voiture se sont percutées sur une route départementale entre Reignier et Annemasse, à quelques kilomètres de la frontière franco-genevoise. Âgé de 37 ans, le pilote du deux-roues est décédé après un choc «très violent» sur cet axe accidentogène et étroit, a indiqué le «Dauphiné Libéré». Les circonstances de la collision ne sont pas encore connues.