Monthey (VS)

Motarde à l’hôpital, après un choc contre une voiture

Un accident s’est produit à quelques pas de la gare de Monthey, à une intersection, lundi vers 13h.

«Quand je suis arrivé sur place, l’accident venait d’avoir lieu. Il y avait une voiture endommagée à l’avant et une moto, à terre. Deux personnes prodiguaient des soins à la conductrice de cette dernière. En m’approchant, j’ai vu qu’elle était consciente, mais elle n’arrivait pas à se relever», explique un Montheysan. Et la police de confirmer: «Cet accident s’est produit lundi vers 13h, à la rue du Closillon, à proximité de la gare de Monthey».

Blessée, la motocycliste a été prise en charge par une ambulance et conduite dans un hôpital. «Les secours sont arrivés très vite. En plus de l’ambulance, il y avait un véhicule des pompiers et trois patrouilles de police», poursuit le témoin. Quant à la police, elle précise que, selon les informations en sa possession, «les jours de la personne qui conduisait la moto ne semblent pas en danger».