Genève : Motards gravement blessés dans un choc avec une auto

Le pilote d’une moto et sa passagère ont été sérieusement touchés dans une collision au quai de Cologny. Leur pronostic vital n’a pas été engagé.

Le pilote, un Suisse de 1997, et sa passagère, également de nationalité suisse et née la même année, ont été «sérieusement blessés dans la collision, a précisé Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Leur pronostic vital n’a pas été engagé». Suite au choc, la moto a glissé sur la route et s’est encastrée sous une voiture en stationnement. L’automobiliste est sain et sauf. L’accident a causé la fermeture du quai de Cologny dans les deux sens, entre la Tour Carrée et la place de Traînant, durant toute la nuit. Le trafic a pu reprendre à 6h30, ce vendredi.