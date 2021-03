Question de Luca à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Le moment est venu de remplacer notre voiture qui a bientôt 13 ans. Nous voudrions acheter une occasion qui a un an, voire deux. Mais nous sommes en désaccord sur le type de motorisation. L’argument financier est important, mais également l’aspect écologique. Nous effectuons souvent de petits trajets, rarement de longs voyages, et parcourons en moyenne 5000 à 6000 kilomètres par an. Les voitures électriques sont plus chères que les modèles à essence, à l’achat comme pour l’entretien. Le diesel ne serait pas rentable, car nous n’effectuons pratiquement jamais de longs trajets. D’un point de vue écologique, les véhicules au GNC avec du gaz artificiel offrent une bonne alternative aux voitures 100% électriques, mais soulèvent des doutes au sein de notre famille. Y a-t-il de gros inconvénients pour le GNC, par exemple en termes de coûts d’entretien, de sécurité, de stations-services? Ou bien devons-nous nous tourner vers un modèle hybride?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Luca,

En effet, les véhicules électriques et ceux roulant au GNC sont plus économiques, mais aussi plus écologiques. Concernant l’environnement, c’est ce qu’indique L’Écomobiliste de l’Association transports et environnement (ATE). Les gagnants de l’édition 2021 sont à la fois les véhicules électriques et ceux au GNC. L’ATE signale en outre que le bilan environnemental de ces véhicules peut encore s’améliorer dès lors qu’ils fonctionnent à l’énergie renouvelable ou au biogaz. Je suppose que vous pensez au biogaz lorsque vous écrivez «gaz artificiel».

Vous indiquez que les voitures électriques sont plus chères que les modèles à essence, tant à l’achat que pour l’entretien. Laissez-moi rectifier ce point: comme il n’y a pas de vidange d’huile, les voitures électriques ont des coûts d’entretien et de consommation moindres par rapport aux moteurs à combustion. Car l’électricité est généralement moins chère que l’essence. Dans quelques stations de recharge rapide seulement, selon le système de décompte (temps de recharge et/ou énergie utilisée en kWh), il peut arriver que les coûts approchent ceux de l’essence. Pour un véhicule qui effectue 5000 à 6000 kilomètres par année, cela peut toutefois prendre des années, en fonction des cantons et des mesures incitatives, jusqu’à ce que le prix d’achat élevé d’une voiture électrique soit compensé par les frais d’entretien et de consommation réduits. Concernant le GNC, les dépenses d’entretien sont un peu plus élevées en raison de l’examen visuel périodique nécessaire de l’installation de gaz.

L’électricité est généralement moins chère que l’essence. Markus Peter, UPSA

Comme vous effectuez principalement de courtes distances, je peux vous recommander un véhicule au GNC ou électrique en ayant bonne conscience. L’ATE de son côté conseille de se tourner vers un modèle au GNC pour moins de 6000 kilomètres par an. Aucun souci concernant la sécurité: le gaz naturel et le biogaz sont aussi sûrs que le diesel ou l’essence. Même dans le cas très peu probable d’un problème technique, le gaz peut être libéré dans l’air environnant de manière contrôlée et sans risque d’explosion. Avec environ 150 pompes, le réseau de stations-services est suffisamment étendu, sauf si vous habitez au fond des vallées les plus reculées. De nombreuses stations GNC proposent du biogaz à 100% et vous pouvez également acheter un «passage au biogaz» auprès d’un fournisseur de gaz. Cela fonctionne comme pour l’électricité verte: le volume de GNC que vous achetez à la pompe est réintroduit dans le réseau sous forme de biogaz.

Le gaz naturel et le biogaz sont aussi sûrs que le diesel ou l’essence. Markus Peter, UPSA

Concernant le GNC, il reste un seul petit problème: aucun 4x4 n’est équipé de cette technologie. Si vous avez besoin de ce type de transmission, l’hybride pourrait alors être une option. Il permet de circuler avec une grande flexibilité.

Bonne route!

Envoyez simplement vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine sous le prénom de l’auteur dans la rubrique Lifestyle de 20 minutes.