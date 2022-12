Berne veut «réduire efficacement les bruits de moteur inutiles»

Suisse : Moteur vrombissant et tuning: sanctions plus sévères contre le bruit

Le Conseil fédéral a mis en consultation une série de mesures prévoyant «la possibilité de sanctionner plus simplement et plus sévèrement la production de bruit routier évitable».

