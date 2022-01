Neige en Grèce : Motion de censure contre l’exécutif grec pour le «fiasco» d’Athènes

Les députés doivent voter dimanche pour décider s’ils sanctionnent le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, blâmé pour sa gestion de la tempête de neige qui a paralysé la capitale.

3500 automobilistes bloqués

Il avait fallu trois jours pour que la capitale, paralysée par la neige qui avait également laissé plus de 200’000 foyers et commerces sans électricité, commence à retrouver une vie normale.

«Excuses personnelles et sincères»

Mardi et mercredi avaient été décrétés chômés par le gouvernement pour que les habitants restent chez eux, et ce n’est que jeudi qu’entreprises et commerces avaient repris leur activité, tandis que les écoles et les administrations publiques restaient encore fermées.