Fribourg – Motion pour geler le «démantèlement des hôpitaux régionaux»

Des problèmes économiques avant tout

Contacté, l’HFR réagit à cette motion comme suit: «L’HFR tient à rappeler que le Conseil d’État a soutenu la Stratégie 2030 en été 2019, et par la suite son Plan de mise en œuvre à quatre ans. La situation financière de l’HFR est préoccupante, et il est de son devoir de retrouver les chiffres noirs dans un horizon proche.

D’un point de vue légal, les dettes de l’HFR ne devraient pas dépasser les 18 millions de francs. Or la dette cumulée de l’HFR est actuellement de 29 millions de francs. Le conseil d’administration est donc dans l’obligation de prendre des mesures d’assainissement. La concentration de la prise en charge des urgences vitales sur le site de l’Hôpital cantonal et la mise en place de permanences à Riaz et Tavel permettent une amélioration de la prise en charge des urgences vitales, puisque les spécialistes sont sur le site de Fribourg (gardes 24 heures sur 24, blocs opératoires, soins intensifs). La proximité d’une prestation n’est pas à elle seule la garantie que la prise en charge est sûre et de qualité. De plus, des transformations ont été nécessaires pour respecter des normes qualité ou pour faire face à la pénurie de personnel médico-soignant spécialisé. La réouverture des Urgences 24 heures sur 24 à Tavel s’est révélée impossible. L’HFR n’a reçu aucune candidature.»