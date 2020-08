Ellen Pompeo

Motivée par l’argent dans «Grey’s Anatomy»

Si l’actrice Ellen Pompeo a décidé de rester dans la série qui l’a révélée, c’est surtout pour avoir une sécurité financière.

Mère de trois enfants, Eli, 3 ans, Sienna , 5 ans, et Stella, 10 ans, qu’elle élève avec son époux, le producteur de musique Chris Ivery, la comédienne a pour objectif principal que ses proches ne manquent de rien. «J'ai fait le choix de rester dans la série. Pour moi, personnellement, un foyer sain était bien plus important qu’une carrière. Je n’ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. Donc, l’idée d'avoir ce mari génial, ces trois superbes enfants et cette famille très heureuse est vraiment quelque chose que je devais avoir, pour combler ce vide dans mon cœur», a-t-elle confié dans le podcast Jemele Hill is Unbothered.