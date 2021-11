Lucerne : Motivés à se faire vacciner pour un retour à la vie normale

Une enquête auprès de 1000 personnes effectuée par la Haute école spécialisée de Lucerne montre les raisons qui poussent les gens à se faire vacciner. Résultats.

Dans le cadre d’une enquête représentative, une équipe de la Haute école spécialisée de Lucerne a posé à plus de 1000 participants diverses questions sur les raisons de se faire vacciner ou non contre le coronavirus. Fait marquant: 65% des personnes interrogées ont déclaré qu’une vaccination leur permettait un retour à la normale. Selon les participants, la protection de leur propre santé est moins importante. Seuls 38% sont absolument ou au moins partiellement d’avis que la vaccination protège contre le coronavirus.

«Après plus d’un an et demi de pandémie, le retour à la normale est apparemment un facteur de motivation de la vaccination plus important pour la population que la crainte de l’infection», indique Marcel Zbinden, auteur de l’étude et psychologue d’entreprise à la HSLU. L’enquête ne dit pas s’il y a des différences entre femmes et hommes.