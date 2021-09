Apple : Moto et iPhone ne font pas bon ménage

Les vibrations des deux-roues peuvent endommager les performances des caméras du smartphone d’Apple, avertit le fabricant, qui conseille une solution.

Le problème concerne le système de stabilisation optique de l’image (OIS) qui utilise le gyroscope pour éviter le flou de bougé et qui a été introduit depuis l’iPhone 6s Plus, ainsi que le système d’autofocus (AF) disponible depuis l’iPhone Xs qui se sert d’aimants.

Apple, qui vient d’essuyer un premier revers dans sa bataille juridique contre l’éditeur Epic Games, propose de prendre des précautions et déconseille de fixer le téléphone sur le guidon des motos. Les scooters et les cyclomoteurs sont moins concernés mais la firme recommande tout de même d’utiliser un support amortissant les vibrations afin de réduire les risques. Elle conseille aussi «d’éviter l’utilisation régulière et prolongée d’un iPhone monté sur un véhicule qui produit des vibrations de faible amplitude».