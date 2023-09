Moto GP: Aleix Espargaro remporte le sprint du GP de Catalogne

Aleix Espargaro (au milieu) a remporté samedi la course sprint du GP de Catalogne devant Francesco Bagnaia (à gauche) et Maverick Vinales (à droite).

Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté samedi sur ses terres la course sprint du Grand Prix de Catalogne, 11e manche sur 20 de la saison de MotoGP, tandis que les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) ont terminé respectivement 7e et 18e.