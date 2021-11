Motocyclisme - Moto2: le titre se jouera au dernier GP

Une course n’est jamais gagnée avant le drapeau à damier, un championnat ne l’est pas plus avant que les chiffres l’affirment. Il reste 25 points en jeu – GP de la Communauté de Valence, dimanche prochain – et Remy Gardner en compte 23 d’avance sur son voisin de stand, Raúl Fernández. Ce qui veut dire que le rookie espagnol n’a pas le choix: il doit gagner dans une semaine et espérer que Gardner ne termine pas mieux que quatorzième de la finale.

Sur le circuit de Portimão, comme on l’imaginait, la course s’est jouée sur le choix du pneu arrière. Pendant que Raúl Fern á ndez et l’Italien Bezzecchi faisaient le pari de la gomme la plus tendre, Gardner et ceux qui allaient revenir en fin de course, jouaient la distance. Dès lors, pendant le premier tiers du GP, Fernández et Bezzecchi allaient prendre les affaires en main, alors que Gardner observait tout cela de derrière la moto de l’Italien, rassuré parce que, derrière lui, les autres étaient déjà lâchés. À la mi-course, l’Australien était revenu dans la roue de son équipier, avant de le passer et de contrôler la course jusqu’à la fin: «Bravo à Remy, mais je suis déçu parce qu’hier, lors des essais, j’avais réussi mon meilleur temps avec un pneu tendre qui avait 25 tours. Et là, en course, à dix rondes de la fin, je n’avais plus la moindre traction», explique Raúl Fernández.