L’Espagnol Albert Arenas (KTM) est champion du monde Moto3. Dans une course dominée du début à la fin par un autre Espagnol, Raúl Fernandez (KTM), la bagarre a été totale entre Arenas, son principal concurrent au départ de la course, le Japonais Ai Ogura (Honda) et l’Italien Tony Arbolino (Honda). L’Italien, qui s’était totalement raté la veille lors des qualifications, est revenu de la 27e place de la grille jusqu’au cinquième rang, menaçant un instant le sacre promis à l’Espagnol.